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Факты / Lifestyle

Смерть роженицы в Сумах: пятеро работников роддома заболели корью

В Сумах у пяти работников роддома, в котором погибла 24-летняя роженица, обнаружили корь.

Смерть роженицы в Сумах: пятеро работников роддома заболели корью

В Сумах пятерых сотрудников областного перинатального центра, где от кори погибла роженица, госпитализировали в инфекционное отделение четвертой сумской городской больницы. У них обнаружили симптомы кори, сообщает UA:Сумы в Facebook.

Заведующая городской больницы Светлана Грищенко заявила, что заболевание протекает в легкой и средней формах.

Новорожденный находится под наблюдением врачей, у него не обнаружили признаков кори. Однако опасность ее появления все еще велика.

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Сумская ОГА решила отказаться от госпитализации в областной перинатальный центр на период с 19 марта до 5 апреля.

Напомним, в областном перинатальном центре в Суммах от кори умерла женщина, которая незадолго до этого родила младенца.

Фото: Dreamstime

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