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В электронных сигаретах нашли ядовитые металлы

В ходе исследования ученые нашли ядовитые металлы в дыме электронных сигарет.

Електронна сигарета

Ученые из Медицинской школы Блумберга в Балтиморе (США) нашли в дыме электронных сигарет элементы таких ядовитых металлов как никель, марганец и хром.

Во время эксперимента изучали 56 электронных сигарет, жидкость для них и испарения устройства.

Жидкость исследовали не только после заправки, но и перед тем, как она попадала в электронные сигареты.

– Вывод ученых: в результате нагрева жидкость в баке и пар содержат значительно больше металлов, чем жидкость до вливания в сигарету. Особое беспокойство у ученых вызвала концентрация хрома, никеля и марганца, – говорится в сообщении.

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Однако в различных электронных сигаретах количество опасных металлов значительно отличалось.

Исследователи считают, что металлы попадают в дым при нагревании, а точнее – через нагревательную спираль прибора.

К слову, ученые пришли к выводу, что часть ранних смертей связана с сидячим образом жизни.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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