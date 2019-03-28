31 марта количество политических споров возрастет до максимального уровня, поэтому рассказываем, как уберечься от стресса в день выборов президента.

Стресс и негативные эмоции пагубно влияют на общее здоровье человека. В день выборов политические дискуссии охватывают большую часть коммуникации общества.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует, как действовать в день выборов президента, чтобы уберечь себя от стресса и негативного воздействия.

Уменьшить время просмотра СМИ.

В этот период стоит сделать информационный перерыв. Проведите досуг с семьей, заниматься любимым делом или встретьтесь с друзьями. Чтобы понимать ситуацию в стране, достаточно несколько раз взглянуть аналитику или прочитать последние новости.

Не начинайте споры в соцсетях.

Обсуждение выборов в Facebook чаще переходит в плоскость взаимных оскорблений, чем в аргументированную дискуссию. Психологи советуют держать политические предпочтения при себе или же выбирать умного оппонента.

Ваше беспокойство не изменит положения вещей.

Примите то, что вы не можете повлиять на все, что происходит вокруг. Стресс влияет на общее психофизиологическое состояние человека, поэтому приберегите свое здоровье.

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Что бы ни случилось – жизнь продолжается.

Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур – это не катастрофа. Оставайтесь с холодным умом и не преувеличивайте критичность ситуации. Самое главное оставаться сознательным и активным гражданином государства.

Голосуйте!

Этот пункт не против стресса, но он важен. Помните, ответственное голосование полезно для здоровья и национальной безопасности нашего государства.

К слову, ученые пришли к выводу, что обезболивающие могут помочь в борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством.