31 марта количество политических споров возрастет до максимального уровня, поэтому рассказываем, как уберечься от стресса в день выборов президента.
Стресс и негативные эмоции пагубно влияют на общее здоровье человека. В день выборов политические дискуссии охватывают большую часть коммуникации общества.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует, как действовать в день выборов президента, чтобы уберечь себя от стресса и негативного воздействия.
- Уменьшить время просмотра СМИ.
В этот период стоит сделать информационный перерыв. Проведите досуг с семьей, заниматься любимым делом или встретьтесь с друзьями. Чтобы понимать ситуацию в стране, достаточно несколько раз взглянуть аналитику или прочитать последние новости.
- Не начинайте споры в соцсетях.
Обсуждение выборов в Facebook чаще переходит в плоскость взаимных оскорблений, чем в аргументированную дискуссию. Психологи советуют держать политические предпочтения при себе или же выбирать умного оппонента.
- Ваше беспокойство не изменит положения вещей.
Примите то, что вы не можете повлиять на все, что происходит вокруг. Стресс влияет на общее психофизиологическое состояние человека, поэтому приберегите свое здоровье.
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- Что бы ни случилось – жизнь продолжается.
Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур – это не катастрофа. Оставайтесь с холодным умом и не преувеличивайте критичность ситуации. Самое главное оставаться сознательным и активным гражданином государства.
- Голосуйте!
Этот пункт не против стресса, но он важен. Помните, ответственное голосование полезно для здоровья и национальной безопасности нашего государства.
К слову, ученые пришли к выводу, что обезболивающие могут помочь в борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством.