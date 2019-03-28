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Как избежать стресса в день выборов

31 марта количество политических споров возрастет до максимального уровня, поэтому рассказываем, как уберечься от стресса в день выборов президента.

Как избежать стресса в день выборов

Стресс и негативные эмоции пагубно влияют на общее здоровье человека. В день выборов политические дискуссии охватывают большую часть коммуникации общества.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует, как действовать в день выборов президента, чтобы уберечь себя от стресса и негативного воздействия.

  • Уменьшить время просмотра СМИ.

В этот период стоит сделать информационный перерыв. Проведите досуг с семьей, заниматься любимым делом или встретьтесь с друзьями. Чтобы понимать ситуацию в стране, достаточно несколько раз взглянуть аналитику или прочитать последние новости.

  • Не начинайте споры в соцсетях.

Обсуждение выборов в Facebook чаще переходит в плоскость взаимных оскорблений, чем в аргументированную дискуссию. Психологи советуют держать политические предпочтения при себе или же выбирать умного оппонента.

  • Ваше беспокойство не изменит положения вещей.

Примите то, что вы не можете повлиять на все, что происходит вокруг. Стресс влияет на общее психофизиологическое состояние человека, поэтому приберегите свое здоровье.

Читайте: Как защитить психику перед выборами – 5 правил

  • Что бы ни случилось – жизнь продолжается.

Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур – это не катастрофа. Оставайтесь с холодным умом и не преувеличивайте критичность ситуации. Самое главное оставаться сознательным и активным гражданином государства.

  • Голосуйте!

Этот пункт не против стресса, но он важен. Помните, ответственное голосование полезно для здоровья и национальной безопасности нашего государства.

К слову, ученые пришли к выводу, что обезболивающие могут помочь в борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством.

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