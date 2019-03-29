PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Донор с ВИЧ: в США прошла успешная пересадка почки

Впервые в истории медицины врачам удалось успешно трансплантировать почку от донора, который болен ВИЧ.

Донор с ВИЧ: в США прошла успешная пересадка почки

Американские врачи пересадили почку от одного ВИЧ-положительного пациента к другому. Операция проходила в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Это первый случай трансплантации органов от ВИЧ-положительного человека. Операция прошла успешно, оба пациента чувствуют себя хорошо, медики отслеживают состояние их здоровья.

– Теперь мы просто следим за долгосрочными результатами адаптации органа, – говорят медики центра.

Донором стала 35-летняя жительница Атланты. Ранее медики считали, что присутствие в организме вируса иммунодефицита человека несет слишком большой риск заболевания почек у донора.

Читайте: В Японии одобрили лекарство нового поколения от рака крови

Врачи определяют это как научный прорыв.

Доктор Кристин Дюран, доцент кафедры медицины и онкологии, заявила, что операция побуждает общественность по-другому смотреть на ВИЧ.

В 2017 году количество ВИЧ/СПИД инфицированных превысило 37 млн человек. Всемирная организация здравоохранения до сих пор классифицирует ВИЧ как одну из самых серьезных проблем здравоохранения в мире.

Напомним, в мире уже три человека победили ВИЧ, еще несколько продолжают лечение.

Источник: ВВС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко подписал доработанный закон о трансплантации
Ученым во второй раз удалось победить ВИЧ
Посмертное донорство в Украине: согласие пациентов будут получать семейные врачи
Рада приняла закон о трансплантации
Пациенты вынуждены спасаться за границей! Почему в Украине не работает трансплантология
Презумция согласия: будет ли новый закон по донорству после смерти
Как заниматься сексом и не заболеть СПИДом
Борьба с ВИЧ: 5 звездных каминг-аутов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка