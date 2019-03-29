Впервые в истории медицины врачам удалось успешно трансплантировать почку от донора, который болен ВИЧ.

Американские врачи пересадили почку от одного ВИЧ-положительного пациента к другому. Операция проходила в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Это первый случай трансплантации органов от ВИЧ-положительного человека. Операция прошла успешно, оба пациента чувствуют себя хорошо, медики отслеживают состояние их здоровья.

– Теперь мы просто следим за долгосрочными результатами адаптации органа, – говорят медики центра.

Донором стала 35-летняя жительница Атланты. Ранее медики считали, что присутствие в организме вируса иммунодефицита человека несет слишком большой риск заболевания почек у донора.

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Врачи определяют это как научный прорыв.

Доктор Кристин Дюран, доцент кафедры медицины и онкологии, заявила, что операция побуждает общественность по-другому смотреть на ВИЧ.

В 2017 году количество ВИЧ/СПИД инфицированных превысило 37 млн человек. Всемирная организация здравоохранения до сих пор классифицирует ВИЧ как одну из самых серьезных проблем здравоохранения в мире.

Напомним, в мире уже три человека победили ВИЧ, еще несколько продолжают лечение.