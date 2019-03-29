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Факты / Lifestyle

Популярный заменитель сахара вызывает рак – исследование

Подсластители на основе фруктозы могут приводить к развитию колоректального рака.

Популярный заменитель сахара вызывает рак – исследование

Использование фруктозы как заменителя сахара в производстве сладких газированных напитков и десертов может вызвать развитие колоректального рака.

На это указывают результаты исследований ученых Бейлорского колледжа в Хьюстоне, которые провели эксперимент на лабораторных крысах.

Они приостановили действие гена APC, который останавливает рост клеток эпителия прямой кишки и повреждение которого грозит появлением онкогенных мутаций в геноме. Грызунов из первой группы поили 25% раствором кукурузного сиропа, а второй – обычной водой.

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У животных, употреблявших фруктозу, количество злокачественных опухолей было минимум в пять – шесть раз больше, чем у мышей из второй группы.

Поэтому ученые пришли к выводу, что кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на основе фруктозы, способствуют развитию колоректального рака.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Японии одобрили лекарство нового поколения от рака крови.

Источник: Science

Фото: Unsplash

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