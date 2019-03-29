С помощью обоняния собаки способны почувствовать приближение эпилептического припадка.

Французские ученые из Реннский университета провели исследование, в котором обнаружили особенности обоняния собак, которые могут помочь эпилептикам.

Ученые взяли образцы пота, который выделился во время эпилептического приступа, а также образцы – во время активных физических нагрузок. Пяти собакам надо было различить виды пота.

Три собаки с точностью определили пот, выделенный во время эпилептического приступа. Две другие собаки определили пот в следующей попытке.

В выводах своего исследования ученые отметили, что такие показатели станут первым шагом для определения изменения запаха у человека с эпилепсией.

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Сейчас ученые не знают, почему меняется запах человека до/во время/после эпилепсии.

Ученые верят, что результаты исследования помогут людям вовремя добраться до безопасного места или позвать на помощь.

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