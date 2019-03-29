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Факты / Lifestyle

Еда быстрого приготовления: сколько мяса скрыто за этикеткой

Еда быстрого приготовления: сколько мяса скрыто за этикеткой

Вермишель, суп, картофель – сейчас все это можно найти в пакетиках. Но что же находится в этих пакетиках?

Вермишель быстрого приготовления. Эксперты говорят – это продукт, от которого толстеют. Здесь и крахмал, и мука. Но это не самое худшее. При приготовлении этого продукта существует такой процесс как обжаривание в пальмовом масле – оно ​​плохо усваивается организмом и может вызывать сердечно-сосудистые заболевания.

Но главная тайна в пакетике с приправами. Это различные консерванты, эмульгаторы. А главная угроза – группа усилителей вкуса и аромата – это всем известный глутамат натрия. Уже доказано, что он вызывает зависимость. Однажды попробовав лапшу, вас потом будет тянуть к ней как магнитом.

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Сухое картофельное пюре. Отличается ли по вкусу оно от домашнего? Прежде всего, некоторые могут чувствовать в нем химический привкус, привкус сухого молока или же детского питания. Вчитываемся в то, что написано на этикетке. Якобы картофеля в пакетике 63% – просто он в перетертом виде. Что же такое другие 37 – лучше, наверное, не знать.

Яичная лапша с говядиной. Если присмотреться, то на упаковке возле надписи мясо стоит звездочка. С другой стороны ее расшифровка – читаем: под мясом надо понимать только его вкус. То есть формально производитель закон не нарушает. Но фактически потребителей он вводит в заблуждение.

Пакетированные супы. Домашний суп вне холодильника испортится буквально за пару дней. Зато суп с пакетика за 2 суток не потерял своих вкусовых качеств. Есть подозрение, что эти супы простояли бы и еще дольше. В чем же секрет? В их состав входят различные стабилизаторы, антиокислители, которые продлевают срок хранения продукции. Поэтому они и могут долго храниться.

И действительно, вчитываемся в состав, а там, что называется, химическая бомба! И как устоять, когда цена такая привлекательная – всего 5 грн. за пакетик. Главное, на что рассчитывают маркетологи – на отсутствие вашего времени: именно это заставит вас покупать продукты моментального приготовления.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что скрывают фаст-фуд и уличная еда.

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