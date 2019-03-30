Ульяна Супрун накануне выборов президента посоветовала, как пережить день голосования.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась советами для членов избиркомов и наблюдателей, как пережить выборы в Украине 2019 и выдержать сутки, в которых мало сна, свежего воздуха и есть большая потребность в концентрации внимания.

Возьмите еду. В день выборов пригодятся яблоки, бананы, курага, чернослив и мандарины. В отличие от сладостей, в этих продуктах кроме сахара есть клетчатка, витамины и микроэлементы.

Пейте воду. Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость – скорее всего это жажда. Нужно ориентироваться на 3 литра для одного человека, без учета чая и кофе.

Возьмите зубную щетку и пасту. Ощущение чистых зубов и ухоженности может помочь вам чувствовать себя лучше или помешать бесполезным перекусам.

Мойте руки и возьмите полотенце. Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерии и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Сушить руки лучше собственным полотенцем. Антибактериальные спреи и салфетки не очищают нормально, а в фильтрах сушилок для рук может быть полно бактерий.

Возьмите сухие и влажные салфетки. Это поможет позаботиться о своем комфорте и гигиене.

Делайте физические упражнения. Следует делать приседания или просто вставать и растягиваться время от времени. Это поможет избежать застоя крови в венах и боли в пояснице.

Проветривайте участок. Нехватка кислорода и избыток углекислого газа приводят к сонливости и недостатку внимания.

Ходите, а не стойте. Работа мышц помогает крови двигаться по венам.

Поздоровайтесь с коллегами за руку и улыбайтесь. Рукопожатие вызывает выделение знакомого нам нейромедиатора окситоцина. Он поможет вам почувствовать друг к другу доверие.

Возьмите аптечку. Как отметила Супрун, не исключено, что кто-то из комиссии или избирателей порежет палец бумагой, или у кого-то поднимется температура, заболит голова, или человек потеряет сознание из-за нехватки кислорода. К этому надо быть готовым.

Возьмите сменную и теплую одежду. Когда тело нуждается во сне, то меньше гормонов щитовидной железы, растет уровень мелатонина, а уровень гормона стресса и кортизола сходит на нет. Поэтому температура тела несколько снизится, а вам может понадобиться свитер.

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