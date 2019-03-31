Ульяна Супрун в день выборов президента Украины посоветовала избирателям, как оставаться спокойными и уменьшить уровень стресса.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в день выборов в Украине 2019 поделилась советами для избирателей, как оставаться спокойным и уменьшить уровень стресса, если вы еще собираетесь на участок или уже стоите в очереди.

Во-первых, стоит ограничить время, которое вы уделяете прочтению новостей в СМИ. Не продолжайте обсуждения выборов, если вы понимаете, что это может перерасти в конфликт или агрессию.

Во-вторых, нужно быть готовыми к атакам инфарктов, инсультов, болей в суставах. В этот день нервы могут понемногу сдавать, а ожидание результатов становиться невыносимым.

Поэтому, чтобы не держать эмоции в себе, лучше успокоиться и концентрировать внимание. В этом могут помочь занятия медитацией.

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Если конфликт или ссора все-таки произошли, не стоит позволять негативу оставаться с вами. Физическая активность – хороший способ отвлечься с пользой для здоровья.

Напомним, Факты ICTV продолжают следить за выборами 2019 онлайн.