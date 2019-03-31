В ночь на 31 марта в Украине стрелки часов передвинули на час вперед. Факты ICTV собрали советы, которые помогут пережить переход на летнее время.

Переход на летнее время оказывает более негативное влияние на организм, нежели переход на зимнее время. Так происходит из-за того, что стрелки переводят на один час вперед, из-за чего люди меньше спят.

Кроме того, перевод часов может вызвать проблемы со здоровьем у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых и хронических болезней.

Раздражительность и перепады настроения также могут быть вызваны переходом на летнее время.

Чтобы снизить к минимуму проблемы при переводе часов, врачи рекомендуют за неделю до этого начать регулярно гулять на свежем воздухе и ложиться спать приблизительно на 30 минут раньше обычного.

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А уже после перевода часов стоит на несколько дней снизить нагрузку на организм на работе и в повседневной жизни. Некоторые специалисты даже рекомендуют в это время не водить автомобиль.

Хорошей помощью для организма во время переходного периода также может стать зеленый чай.

К слову, помочь быстро заснуть может дыхательное упражнение 4-7-8.