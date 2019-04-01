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Факты / Lifestyle

Как дождаться результатов выборов – советы Супрун

В ожидании результатов голосования на выборах президента желательно расслабиться.

Вибори в Україні

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун советует провести время в ожидании результатов первого тура выборов президента Украины в компании друзей или за чашкой расслабляющего напитка.

По ее словам, встреча с друзьями после такой насыщенной недели – это хорошая идея.

Во время общения с друзьями выделяется серотонин, а от ожидания встречи и расслабленной атмосферы – дофамин.

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Можно также выпить расслабляющий напиток. Супрун советует отдать предпочтение травяным чаям.

Хорошим выбором станет:

  • вербена;
  • гибискус;
  • ромашка лекарственная;
  • мелиса;
  • имбирь;
  • белый чай;
  • зеленый чай;
  • зверобой.

К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн по результатам первого тура выборов президента Украины.

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