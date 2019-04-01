В ожидании результатов голосования на выборах президента желательно расслабиться.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун советует провести время в ожидании результатов первого тура выборов президента Украины в компании друзей или за чашкой расслабляющего напитка.
По ее словам, встреча с друзьями после такой насыщенной недели – это хорошая идея.
Во время общения с друзьями выделяется серотонин, а от ожидания встречи и расслабленной атмосферы – дофамин.
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Можно также выпить расслабляющий напиток. Супрун советует отдать предпочтение травяным чаям.
Хорошим выбором станет:
- вербена;
- гибискус;
- ромашка лекарственная;
- мелиса;
- имбирь;
- белый чай;
- зеленый чай;
- зверобой.
К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн по результатам первого тура выборов президента Украины.