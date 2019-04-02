Сегодня весь мир отмечает День распространения информации об аутизме. Что это такое, почему аутизм – это не приговор, симптомы и известные личности с аутизмом – в материале Фактов ICTV.

Вокруг аутизма ходят множество мифов, а общество часто ставит на таких людях крест. Но аутизм – это не помеха, это возможности. Почему? Сейчас разберемся.

Аутизм – это…

В словарях определение аутизма написано:

– Аутизм – это болезненное состояние психики, погруженность человека в себя, стремление уйти от контактов с окружающим миром.

Вполне ясно, что аутизм – это незаразно, так почему этих людей избегают, словно проказу? Почему думают, что они какие-то ненормальные?

Причина проста – они просто не такие, как все, они другие и выделяются из привычного круга вещей. Порой они могут неожиданно начать петь в транспорте или вытворить что-то эдакое.

Стоит помнить, что такие люди испытывают сложности в общении и иначе воспринимают окружающий мир. Помните, что корректное и правильное общение с людьми дождя (так иногда называют людей с аутизмом) поможет им адаптироваться в социуме, проявить себя. Каждый из нас может скорректировать поведение людей и дать им шанс на счастливое будущее!

Симптомы

Аутизм проявляется в задержке развития и нежелании контактировать с внешним миром. Так что диагностировать его сразу при рождении нельзя, аутизм проявляется со временем.

В то время, когда обычные малыши начинают постепенно узнавать маму (примерно в 2 месяца), ребенок с аутизмом абсолютно безразличен к внешнему миру. О проблеме можно узнать и по плачу, у малыша с аутизмом он обычно невыразительный и монотонный, по нему нельзя сразу определить, чего хочет ребенок – играть, кушать или спать.

Первые слова ребенок с аутизмом произносит в 1-2 года, их использование лишено какого-либо смысла. Еще один симптом – ребенок предпочитает быть один.

Так что диагностировать аутизм можно, наблюдая за поведением малыша.

Важно помочь такому человеку найти контакт с миром, так как из-за отсутствия должного уровня помощи и реабилитации очень мало взрослых аутистов. Дети с таким заболеванием к 14 годам попросту начинают страдать от шизофрении, их помещают в специальные интернаты.

Мифы об аутизме

Самый распространенный миф о людях с аутизмом – они не испытывают чувств, не умеют любить и сострадать. Но на самом деле это не так, ведь они могут испытывать всю палитру чувств, просто проявляют их по-другому.

Еще один миф гласит “аутизм – это болезнь“. Но это особенность развития и аутизм не лечится.

Некоторые уверены, аутизм – это следствие прививок. Но это генетическое расстройство, с ним рождаются, а не приобретают в процессе жизни.

Есть два абсолютно полярных суждения об аутизме: первое – все люди с аутизмом — гении, второе – у всех людей с аутизмом есть проблемы с интеллектом. Ни то, ни другое не является верным, ведь имеет место быть и то, и другое. Но это не есть определение состояния людей дождя.

Почему аутизм – это не помеха?

Люди с аутизмом очень часто бывают творчески одаренными и талантливыми. Психологи уверяют: такие ребятишки могут полностью отдаться одному делу и достичь в нем выдающихся успехов. Но, чтобы поверить в свои силы, им необходима особая поддержка и понимание не только родителей, но и общества.

А вы знали?

Многие люди с аутизмом добились выдающихся высот и стали богатыми и знаменитыми. То, что аутизм – это не помеха, а возможности, говорят живые примеры.

Ван Гог

Эксцентричный и исключительно одаренный художник тоже, по мнению исследователей, был аутистом.

Стив Джобс

Официально диагноз “аутизм” Стиву Джобсу не ставили, но многие приписывают ему это расстройство. Дело не только в его гениальности, но и в самом поведении. Например, Джобсу всегда было трудно обставить собственное жилье: восемь долгих лет он с женой обсуждал будущую мебель в теории. Стив долгое время задавался вопросом, зачем нужен диван.

Тим Бертон

У Тима Бертона черты аутизма отыскала его бывшая жена – актриса Хелена Бонэм Картер. Сыграв в одной из картин мать-одиночку, воспитывающую детей-аутистов, Хелена начала приглядываться к Бертону и к своему великому удивлению обнаружила: режиссер, которого многие считают гениальным, очень похож на человека с подобным диагнозом.

Вуди Аллен

Еще в детстве знаменитому режиссеру Вуди Аллену поставили диагноз “аутизм”. Именно этим, по мнению журналистов, объясняются странности Аллена и огромное количество фобий, которыми тот страдает: он боится детей, собак, ворон, высоты, солнца, насекомых, рака и смерти.

Леонардо да Винчи

Его стремление к совершенству порой становилось навязчивой идеей. Утверждают, что он потратил целых двенадцать лет, чтобы написать губы Моны Лизы.

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К слову, супермаркет Countdown в Мартоне (Новая Зеландия) ввел специальный “тихий час” для покупателей с аутизмом. По средам с 15.00 до 16.00 в магазине выключается фоновая музыка, приглушается свет, а работники не собирают тележки на парковке.