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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как защитить сердце? Супрун опровергла популярные мифы

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила распространенные мифы относительно поддержки работы сердца популярными лекарственными препаратами.

Серцевий напад

Украинцы на приобретение так называемых кардиопротекторов в 2017 году потратили 920 млн грн, хотя их эффективность не доказана, убеждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, есть еще одна проблема – препараты, которые эффективны только при определенных состояниях, покупают пациенты, которым они на самом деле не нужны.

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Супрун опровергла несколько мифов о лекарствах от болезней сердца:

Миф первый – курс капельниц и уколов поддерживает сердце и помогает предотвратить осложнения

Такие инъекции необходимы только при тяжелых и неотложных состояниях – без необходимости их применение недопустимо.

Кроме того, кардиопротекторы (морфолиниевая соль тиазотной кислоты, соли аргинина, мельдоний и другие) относят к лекарственным средствам без доказанной эффективности. Эти лекарства даже не внесены в международные и национальные протоколы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Миф второй – если лекарство признали допингом, значит оно действует

На самом деле препараты, которые оптимизируют обмен веществ в миокарде, эффективны лишь в период их применения.

Именно эти свойства, в частности мельдоний, вопреки правилам иногда используют спортсмены, чтобы достичь лучших результатов.

Данных на пользу длительной защиты от развития инфаркта миокарда или других сердечно-сосудистых осложнений нет.

Миф третий – употребление аспирина для защиты сердца

Ацетилсалициловая кислота или аспирин является действенной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ишемической болезнью сердца, с перенесенным инфарктом миокарда, ишемическим мозговым инсультом или с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий.

С целью профилактики аспирин не рекомендуется к применению.

Миф четвертый – лучше периодически проходить курс лечения, поддерживать сердце, чем постоянно принимать таблетки

К сожалению, лечение большинства хронических заболеваний предусматривает длительный прием лекарств.

Но лучший способ защитить свое сердце – это здоровый образ жизни, который включает рациональное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек.

Ранее Супрун рассказывала, что употребление бутербродов с белым хлебом, маслом и колбасой приводит к сердечным заболеваниям.

ИсточникУляна Супрун

Фото: Dreamstime

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