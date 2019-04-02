Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила распространенные мифы относительно поддержки работы сердца популярными лекарственными препаратами.

Украинцы на приобретение так называемых кардиопротекторов в 2017 году потратили 920 млн грн, хотя их эффективность не доказана, убеждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, есть еще одна проблема – препараты, которые эффективны только при определенных состояниях, покупают пациенты, которым они на самом деле не нужны.

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Супрун опровергла несколько мифов о лекарствах от болезней сердца:

Миф первый – курс капельниц и уколов поддерживает сердце и помогает предотвратить осложнения

Такие инъекции необходимы только при тяжелых и неотложных состояниях – без необходимости их применение недопустимо.

Кроме того, кардиопротекторы (морфолиниевая соль тиазотной кислоты, соли аргинина, мельдоний и другие) относят к лекарственным средствам без доказанной эффективности. Эти лекарства даже не внесены в международные и национальные протоколы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Миф второй – если лекарство признали допингом, значит оно действует

На самом деле препараты, которые оптимизируют обмен веществ в миокарде, эффективны лишь в период их применения.

Именно эти свойства, в частности мельдоний, вопреки правилам иногда используют спортсмены, чтобы достичь лучших результатов.

Данных на пользу длительной защиты от развития инфаркта миокарда или других сердечно-сосудистых осложнений нет.

Миф третий – употребление аспирина для защиты сердца

Ацетилсалициловая кислота или аспирин является действенной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ишемической болезнью сердца, с перенесенным инфарктом миокарда, ишемическим мозговым инсультом или с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий.

С целью профилактики аспирин не рекомендуется к применению.

Миф четвертый – лучше периодически проходить курс лечения, поддерживать сердце, чем постоянно принимать таблетки

К сожалению, лечение большинства хронических заболеваний предусматривает длительный прием лекарств.

Но лучший способ защитить свое сердце – это здоровый образ жизни, который включает рациональное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек.

Ранее Супрун рассказывала, что употребление бутербродов с белым хлебом, маслом и колбасой приводит к сердечным заболеваниям.

Источник: Уляна Супрун