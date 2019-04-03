Среди людей ходит неоднозначное мнение, стоит ли переходить с сигарет на вейп. Некоторые говорят, что это очень вредно, а другие наоборот – говорят, что после перехода на парение стали чувствовать себя намного лучше.

Плюсы перехода на вейп

Существует достаточно большое количество плюсов перехода на вейп.

Первый из них – это запах. Если вы курите обычные сигареты, то, даже не осознавая это, очень сильно мешаете окружающим. Запах от сигарет невыносим для некурящего человека.

А вот пар от вейпа обычно имеет достаточно приятный аромат, который можно подобрать на свой вкус.

Второе преимущество в том, что после перехода на вейп в течение 2-3 месяцев организм начинает постепенно очищаться. Много людей отмечают, что они начинают чувствовать большее количество запахов.

Третий плюс – это общая польза организму. Люди, у которых замечается одышка при курении, избавляются от нее, когда переходят на вейп.

Очень часто люди с астмой не могут отказаться от сигарет, даже в тот момент, когда они очень страдают от этого процесса. Некоторым помог переход на вейп, и сейчас они чувствуют себя намного лучше.

Четвертый плюс – стоимость. Если рассчитать, сколько человек тратит в день на сигареты, то вложение в покупку вейпа будет намного экономичнее.

Да, один раз придется потратиться, но в будущем, все, что потребуется покупать – это жидкость с разными вкусами.

Вейп работает от подзарядки батареи, поэтому его можно оставить на ночь, а утром у вас будет полностью заряженное устройство.

Некоторые могут сказать, что он может разрядиться в самый неподходящий момент. Но сейчас существует огромное количество разнообразных портативных аккумуляторов, от которых можно произвести зарядку, да и розеток в помещениях хоть отбавляй, так что это не будет большой проблемой для человека.

Заключение

Таким образом, переход на вейп – это отличное решение для каждого курильщика. Тем самым вы избавите окружающих от неприятного запаха, сможете улучшить свое здоровье, а также сэкономите большую сумму.

Все это делает вейп универсальным устройством, которое со временем не теряет своей популярности, а даже наоборот – становится все более актуальным решением.

В магазине Smol.net.ua можно приобрести как сами вейпы, так и комплектующие для них. Помимо этого, существует большое количество жидкостей различных вкусов, из которых каждый сможет найти то, что подойдет в его случае.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать вейп, на что стоит обратить внимание.