Вместо лосося лучше выбрать хек или скумбрию, а сосиски и колбасы заменить свежим мясом. В Украине есть много полезных продуктов, которые стоят до 50 грн/кг.

Существует миф, что правильно питаться – это весьма дорого. Здоровое питание не ограничивается дорогими авокадо, годжи, чиа, киноа или лососем. Есть много местных продуктов, которые имеют не меньший запас питательных веществ.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как питаться полезно и не опустошать кошелек.

8 дешевых и полезных овощей

Морковь: до 15 грн/кг

Это источник каротиноидов (провитамин А, необходим для зрения, иммунитета и красоты кожи). Ее можно есть сырую, запекать, тушить, добавлять в каши, супы, сладкую и несладкую выпечку.

Буряк: до 15 грн/кг

Источник бетаина – сочетание, необходимое для правильного обмена жиров. Можно миксовать с орехами, черносливом и яблоками. Свеклу можно запекать, готовить на пару и давить сок.

Кольраби: до 30 грн/кг

Сочный источник клетчатки и витамина С. Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной.

Корнеплоды сельдерей и пастернак: 25 и 45 грн/кг

Они богаты клетчаткой инулина.

Лук, в том числе порей и зеленый: от 10 грн/кг

Лук будет такой же питательный, если его есть печеным или тушеным, а не свежим. Лук дружит с супами, несладкими запеканками, другими овощами и кашами.

Тыква: 15-20 грн/кг

Мы получаем каротиноиды, семечки и сочную середину, с которой можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье.

Капуста: 10-20 грн/кг

Белокочанная капуста богата кальцием, который хорошо усваивается, а ее серосодержащие соединения сульфурафаны активируют печеночную систему обезвреживания.

Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик), то есть еще полезнее сыра.

Мясо

Когда планируете рацион – выбирайте продукты в их первоначальном виде. Переработанные колбаса или сосиски имеют добавленную стоимость и менее питательны, чем мясо.

100 граммов качественной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоит меныше 100 граммов сосисок.

Рыба

Главный источник всех омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потребление рыбы, а не добавок, снижает риск деменции, сердечно-сосудистых болезней и хронического воспаления.

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Достаточно есть рыбу два раза в неделю. Одна большая порция рыбы обойдется вам в 30-50 грн.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как питаться в пост, чтобы не навредить здоровью.