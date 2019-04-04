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Факты / Lifestyle

Выпустили презервативы для секса по согласию

Аргентинская компания Tulipán выпустила партию презервативов Удовольствие по согласию.

Выпустили презервативы для секса по согласию

Аргентинская компания, которая специализируется на производстве интимных товаров Tulipаn выпустила партию презервативов Удовольствие по согласию. Их особенность в том, что пачку можно открыть только вдвоем.

В рекламном ролике показано, что вытянуть презерватив из коробки можно только вдвоем. Пара должна одновременно нажать восемь кнопок.

– Такая система нужна для того, чтобы получить презервативы можно было только при взаимном согласии на секс, – сообщают в компании.

Презервативы лежат в упаковке согласия, которая открывается только в четыре руки – на ее сторонах установлены кнопки, их нужно нажать одновременно.

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Напомним, с 11 января вступил в действие закон, который ужесточает наказание за преступления на сексуальной почве. Факты ICTV узнали, что приносит новый закон и действительно ли нужна “расписка” на секс.

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