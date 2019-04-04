Аргентинская компания Tulipán выпустила партию презервативов Удовольствие по согласию.

Аргентинская компания, которая специализируется на производстве интимных товаров Tulipаn выпустила партию презервативов Удовольствие по согласию. Их особенность в том, что пачку можно открыть только вдвоем.

В рекламном ролике показано, что вытянуть презерватив из коробки можно только вдвоем. Пара должна одновременно нажать восемь кнопок.

– Такая система нужна для того, чтобы получить презервативы можно было только при взаимном согласии на секс, – сообщают в компании.

Презервативы лежат в упаковке согласия, которая открывается только в четыре руки – на ее сторонах установлены кнопки, их нужно нажать одновременно.

Este pack es tan simple de abrir como entender que si no te dice que sí, es no. #PlacerConsentido pic.twitter.com/KHWyoFmg7L — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 3 апреля 2019 г.

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