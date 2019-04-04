И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что в Украине мало лабораторий для качественного исследования анализов на алкоголь и наркотики.

В Украине мало лабораторий, которые могут исследовать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков, отметила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

– Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, действует по совершенно другим методом. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектрометрии, – рассказывает Супрун.

По ее словам, наиболее современное оборудование для этого есть в антидопинговом центре олимпийского комитета.

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– На этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируется. Если человек 1-2 раза в неделю употребляет наркотики, такой метод это подтвердит, – добавила Ульяна Супрун.

Она добавила, что для обнаружения алкоголя используют хроматографический метод.

Ранее Факты ICTV писали, что Ульяна Супрун накануне выборов президента посоветовала, как пережить день голосования.