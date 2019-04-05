В период беременности и родов будущей маме следует собраться не только психологически, но и буквально. Факты ICTV узнали, как должно выглядеть ведение беременной женщины по международным стандартам.

Международные стандарты начинаются с правильной пренатальной диагностики.

Так исторически сложилось, что в XIX веке уход за беременностью ограничивался только принятием родов и был прерогативой богатых людей. В начале XX века высокая материнская и детская смертность стимулировала создание учреждений для предоставления дородового ухода.

В 1929 году Министерство Здоровье Великобритании выдало Меморандум дородового наблюдения, согласно которому женщины должны посещать врача в 16, 24, 28 недель, каждые 2 недели до 36 недель и еженедельно до родов.

Несмотря на то, что явного обоснования ни по срокам, ни по клиническому содержанию визитов предложено не было, эта схема часто используется в мире, даже до сих пор.

За последние 20 лет стало очевидным, что уже во время первого визита в больницу на 11-13 недели беременности при сочетании данных материнских особенностей и анамнеза с выводами биофизических (ультразвуковое исследование) и биохимических исследований крови матери можно определить специфический для пациентки риск для широкого спектра осложнений беременности, включая аномалии плода, выкидыши и мертворождения, преэклампсию, преждевременные роды, гестационный диабет, задержку роста плода и макросомия.

Ранняя оценка индивидуального риска осложнений во время беременности способствует улучшению ее последствий, путем изменения дородового ухода из серии рутинных визитов в более индивидуализированный подход, как с точки зрения графика посещений, так и с точки зрения их содержания.

Именно командой английского врача-перинатолога греческого происхождения, одного из ведущих мировых экспертов в области фетальной медицины Кипрос Николаидиса, была предложена новая перевернутая пирамида пренатальной помощи, которая позволяет:

избежать осложнений во время беременности;

вовремя найти хромосомные аномалии плода;

обеспечить успешное ведение будущих родов.

То есть, максимальное внимание беременной женщине нужно уделять не только в третьем триместре, а и на ранних сроках.

Какие врачи важные на ранних сроках

Практика показывает, что найти врача женской консультации – не очень сложно, а вот найти квалифицированного УЗИ специалиста по пренатальной диагностики или акушера-гинеколога с квалификацией по УЗ-диагностике, исповедующих международные стандарты – непросто.

Как найти специалистов и каким стандартам они соответствуют

Список официально признанных специалистов по заболеваниям матери и плода по всему миру, которые не только учились, но и подтвердили свои знания практикой, получив так называемое Свидетельство способности по выполнению этой работы можно найти на сайте The Fetal Medicine Foundation.

В Украине таких специалистов – 31, и они имеют право пользоваться лучшими программами для расчетов риска возможных аномалий в первом триместре: ASTRAIA, FMF The First Trimester Screening Program и ViewPoint.

Женские консультации роддома Лелека в Пуще-Водице и на Печерске являются образцовыми в проведении пренатальной диагностики, поскольку с 31 специалиста на всю Украину, 6 работают именно у них.

Поэтому советуем вам принять во внимание: пренатальная диагностика должна выполняться правильно, поскольку каждая женщина должна наслаждаться беременностью и заслуживает счастливое материнство.

Ведение беременности в государственных женских консультациях

В государственных поликлиниках участковые гинекологи проводят ведение беременности по месту жительства роженицы. То есть, они следят за состоянием развития плода, за весом женщины, дают рекомендации и направления на лабораторные исследования, УЗИ и плановый осмотр к узким специалистам. Половина анализов являются бесплатными (группа крови, общий анализ крови, ВИЧ и другие), другая половина – платные.

Каждый месяц беременная женщина получает целый пакет направлений, которые можно сделать не в одном месте и не все сразу, а нужно ездить в различные медицинские учреждения. Это отнимает много времени и довольно неудобно, особенно когда молодая мать работает.

Что означает ведение беременности по системе все включено

Программы разработаны для женщин, начиная с 6 недели беременности и до самых родов.

За это время акушер-гинеколог контролирует ход беременности, направляет роженицу на лабораторные исследования и к узким специалистам при необходимости во избежание возможных осложнений.

Беременная женщина имеет возможность в одно время и в одном месте пройти весь ряд необходимых исследований, тратя минимум времени и нервов, не находясь в очередях.

Сейчас, чтобы пройти плановый медицинский осмотр узких специалистов, беременной женщине сначала нужно попасть к своему терапевту, получить направление к каждому специалисту, после чего записаться к нужным врачам. Данный процесс может затянуться не просто на несколько дней, а на несколько недель.

Внедрена программа страхования беременности I, II триместров, которая покрывает финансовые расходы в случае преждевременных родов и других возможных рисков.

На самом деле, идея очень проста, и сводится к тому, что мы должны заниматься лечением пациентов, а не поиском денег и рассказами о тяжелом материальном положении. То есть, все беременные, которые становятся на наблюдение в женских консультациях родильного дома Лелека и в клинике репродуктивной медицины Надия до 20 недель, получают страховой полис Защищенная беременность, что включает много пунктов, один из которых позволяет финансировать за счет страховых средств лечение новорожденного в случае преждевременных родов до 32 недель – Валерий Зукин, генеральный директор роддома Лелека.

Другой фактор, который упрощает ведение беременной женщины – контроль состояния плода дистанционно. Врачи могут наблюдать за состоянием малыша, не вызывая роженицу на консультацию, а выдать устройство Sens4Baby и контролировать все через Интернет.

Это система беспроводного мониторинга состояния матери и плода, которая применяется у пациенток с беременностью высокого риска. Устройство постоянно находится с беременной, благодаря чему врач может контролировать состояние здоровья матери и плода, одновременно уменьшая медицинские вмешательства в их жизнь. Прибор позволяет оценивать частоту и ритм сердечных сокращений не рожденного ребенка с помощью ультразвука, пульс беременной женщины, тонус матки и наличие маточных сокращений.

Это небольшой датчик, который закрепляется на животе роженицы и передает данные на планшет, откуда они попадают в хранилище. После чего врач может осмотреть полученные результаты из хранилища.

В пакеты услуг по ведению беременности входит: круглосуточный стационар, особый контроль за критическими результатам анализов, бесплатные завтраки пациентам, после сдачи анализов натощак, бесплатный одноразовый вызов скорой помощи, школа ответственного отцовства, современная пренатальная диагностика, которая предоставляет наиболее точную и исчерпывающую информацию о здоровья будущего ребенка.

Очень удобным является наличие у каждой беременной женщины, которые наблюдаются в женских консультациях родильного дома Лелека, доступ к мобильному приложению, в котором она может просматривать результаты своих анализов, время запланированных визитов к врачам, время сдачи анализов и занятий в школе ответственного отцовства, консультативные заключения врачей и протоколы УЗ-диагностик.

Международные стандарты – это не только удобство и комфорт, но и новейшие технологии, которые позволяют вовремя диагностировать возможные риски, но и предупредить их.

Оксана Доротюк