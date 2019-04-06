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Факты / Lifestyle / Здоровье

Каждая пятая смерть на планете – из-за неправильного питания

Чрезмерное потребление сладостей и слишком соленой пищи является причиной каждой пятой смерти на планете. Даже курение не влияет так убийственно.

Каждая пятая смерть на планете – из-за неправильного питания

Международная группа ученых завершила масштабное 20-летнее исследование – с 1997 по 2017 год.

Наблюдая за пищевыми привычками людей в 195 странах мира, ученые выяснили, что из-за болезней, к которым приводит употребление вредной пищи (диабет, сердечно-сосудистые заболевания), умирают в среднем 10 млн человек в год.

В большинстве стран главной причиной смертельных заболеваний стало чрезмерное потребление очень сладкой и соленой пищи.

При этом меньше всего смертей зафиксировали в странах, где придерживаются средиземноморской диеты – это потребление цельных зерен, овощей и фруктов, орехов и рыбы.

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К слову, ранее диетологи сказали, что украинцы едят очень много сладостей, изделий из белой муки и имеют вредные привычки, что пагубно влияет на продолжительность жизни.

Источник: The Lancet

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