PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Можно ли спать с мокрыми волосами

Специалисты объяснили почему нельзя засыпать с мокрым волосами.

Можно ли спать с мокрыми волосами

Существует мнение, что спать с мокрыми волосами нельзя, потому что таким образом легко простудиться, но это миф.

Однако есть ряд других более весомых причинам, которые объясняют, почему стоит высушивать волосы перед сном.

Специалисты в области дерматологии отмечают, что мокрые волосы очень легко повредить во время сна. Неконтролируемые движения приводят к спутыванию, ломкости и повреждению структуры волос.

– Спать с мокрыми волосами вредно, потому что они сильно травмируются. Если вы вымыли волосы перед сном, я рекомендую немного просушить их феном до тех пор, пока они не станут, как минимум, влажными, – говорит hair-эксперт Пер Фил Мания.

Ученые опровергли миф, что мокрые волосы в длительном соприкосновении с подушкой и постельным бельем могут спровоцировать образование бактерий на коже головы.

Читайте: Причины облысения у мужчин и как с этим бороться

– Безусловно, если у вас перхоть или любые другие проблемы с кожей головы, то не стоит ложиться спать с мокрыми волосами. Но в целом, если вы неоднократно ложились спать с мокрыми волосами и не испытывали при этом никаких проблем, я не вижу никакого повода для опасений за свое здоровье, – заявил он.

Дерматологи подвели итоги, что спать с мокрыми волосами иногда можно, но лучше свести это к минимуму. Особенно не рекомендуется так спать людям с проблемной кожей головы и ломкими волосами.

Ранее Факты ICTV рассказывали почему выпадают волосы и как решить эту проблему.

Источник: Pure Wow

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В кафе, ресторанах и аэропортах: где в Киеве есть дефибрилляторы и карта
Популярный заменитель сахара вызывает рак – исследование
На Волыни начали собирать березовый сок: польза и технология консервации
Ушные палочки опасны для здоровья – медики сказали почему
Голодание тормозит старение – ученые
Запах кожи может свидетельствовать о неизлечимой болезни
Как избавиться от растяжек – 3 проверенных методы
Ученые нашли простой способ предотвратить преждевременную смерть
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка