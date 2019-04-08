Специалисты объяснили почему нельзя засыпать с мокрым волосами.

Существует мнение, что спать с мокрыми волосами нельзя, потому что таким образом легко простудиться, но это миф.

Однако есть ряд других более весомых причинам, которые объясняют, почему стоит высушивать волосы перед сном.

Специалисты в области дерматологии отмечают, что мокрые волосы очень легко повредить во время сна. Неконтролируемые движения приводят к спутыванию, ломкости и повреждению структуры волос.

– Спать с мокрыми волосами вредно, потому что они сильно травмируются. Если вы вымыли волосы перед сном, я рекомендую немного просушить их феном до тех пор, пока они не станут, как минимум, влажными, – говорит hair-эксперт Пер Фил Мания.

Ученые опровергли миф, что мокрые волосы в длительном соприкосновении с подушкой и постельным бельем могут спровоцировать образование бактерий на коже головы.

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– Безусловно, если у вас перхоть или любые другие проблемы с кожей головы, то не стоит ложиться спать с мокрыми волосами. Но в целом, если вы неоднократно ложились спать с мокрыми волосами и не испытывали при этом никаких проблем, я не вижу никакого повода для опасений за свое здоровье, – заявил он.

Дерматологи подвели итоги, что спать с мокрыми волосами иногда можно, но лучше свести это к минимуму. Особенно не рекомендуется так спать людям с проблемной кожей головы и ломкими волосами.

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