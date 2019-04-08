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Грипп продолжает убивать: в Кировоградской области умерли два человека

В Кировоградской области за неделю от осложнений гриппа умерли два человека.

Грип

Зарегистрировано два летальных случая от осложнения гриппа – в Кропивницком и Компанеевском районе Кировоградской области.

В обоих случаях подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный.

С начала эпидсезона в области зарегистрировано 84 случая гриппа и девять летальных случаев.

В то же время на данный момент показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области не превышает уровень эпидемического порога – минус 42,6%.

Читайте: Как уберечься от гриппа

Напомним, врачи призывают отказаться от лечения гриппа антибиотиками, поскольку они часто оказываются неэффективными.

ИсточникКіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ

Фото: Pixabay

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