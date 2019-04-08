В Кировоградской области за неделю от осложнений гриппа умерли два человека.
Зарегистрировано два летальных случая от осложнения гриппа – в Кропивницком и Компанеевском районе Кировоградской области.
В обоих случаях подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный.
С начала эпидсезона в области зарегистрировано 84 случая гриппа и девять летальных случаев.
В то же время на данный момент показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области не превышает уровень эпидемического порога – минус 42,6%.
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Напомним, врачи призывают отказаться от лечения гриппа антибиотиками, поскольку они часто оказываются неэффективными.
Источник: Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ
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