Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла мифы об аутизме.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала не доверять мифам об аутизме и избавиться от стереотипов.

– Существует много мифов, например, что все люди с РАС похожи на героя Дастина Гофмана в фильме Человек Дождя. Зато каждый человек индивидуален и имеет свои особенности и свои возможности. Некоторые способны жить самостоятельно и продуктивно, другие нуждаются в постоянной поддержке, – отметила Супрун.

Аутизм – это болезнь

Расстройства аутистического спектра – это нарушение развития, которое характеризуется с препятствиями в социальной жизни и общении. Аутизм нельзя вылечить, но человека можно адаптировать к жизни в обществе.

Аутизм связан с вакцинацией

Многочисленные исследования доказывают, что вакцины не могут вызвать развитие аутистических расстройств у детей.

Аутизм – редкое нарушение

Аутизмом страдает 1 ребенок с 160. В Украине зарегистрировано более 7 тысяч таких детей.

Все люди с аутизмом – гении или имеют нарушения интеллекта

Они разные, они как и другие люди. Кто-то имеет феноменальные способности, а кто-то посредственные. Люди с РАС могут быть чрезвычайно одаренными, однако им требуется гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

Они замкнуты, не хотят общаться и им никто не нужен

Люди с аутизмом испытывают такую ​​же потребность в общении, как и другие. У людей с РАС возникают трудности с социальными навыками, однако еще никто не отказывался от друзей и поддержки.

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Ранее Ульяна Супрун разрушила распространенные мифы относительно поддержки работы сердца популярными лекарственными препаратами.