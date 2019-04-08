Физические нагрузки больше улучшают психическое самочувствие чем экономический статус.

Занятия спортом способствуют улучшению психического здоровья и ощущению счастья больше, чем деньги.

Исследование проводили ученые Йельского университета и Оксфорда и в нем приняли участие более 1,2 млн американцев.

Участникам предложили ответить на вопрос: “Сколько раз вы чувствовали себя психически нездоровыми за последние 30 дней, например, из-за стресса, депрессии или эмоциональных проблем?”.

Также их спросили о доходах и физической активности.

Им предложили 75 видов физической активности – от стрижки газонов, ухода за детьми до тренировок с большим весом и езды на велосипеде.

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Оказалось, что люди с регулярной физической активностью чувствовали себя плохо в течение 35 дней в году, а те, кто отказался от спорта на 18 дней больше.

Также исследование показало, что физически активные люди чувствуют себя лучше, чем те, кто не занимается спортом, но зарабатывает на $25 тыс. в год больше.

Но не стоит думать, что чем больше спорта тем больше счастья.

По результатам исследования, идеальным будет от трех до пяти тренировок продолжительностью от 30 до 60 минут в неделю.

Более частые занятия ведут к противоположному эффекту.

К слову, ученые доказали, что непродолжительная физическая активность утром может заменить лекарства для снижения артериального давления у пожилых людей.

Источник: Business Insider