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Факты / Lifestyle

Спорт или деньги? Стало известно, что делает человека счастливее

Физические нагрузки больше улучшают психическое самочувствие чем экономический статус.

Спорт или деньги? Стало известно, что делает человека счастливее

Занятия спортом способствуют улучшению психического здоровья и ощущению счастья больше, чем деньги.

Исследование проводили ученые Йельского университета и Оксфорда и в нем приняли участие более 1,2 млн американцев.

Участникам предложили ответить на вопрос: “Сколько раз вы чувствовали себя психически нездоровыми за последние 30 дней, например, из-за стресса, депрессии или эмоциональных проблем?”.

Также их спросили о доходах и физической активности.

Им предложили 75 видов физической активности – от стрижки газонов, ухода за детьми до тренировок с большим весом и езды на велосипеде.

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Оказалось, что люди с регулярной физической активностью чувствовали себя плохо в течение 35 дней в году, а те, кто отказался от спорта на 18 дней больше.

Также исследование показало, что физически активные люди чувствуют себя лучше, чем те, кто не занимается спортом, но зарабатывает на $25 тыс. в год больше.

Но не стоит думать, что чем больше спорта тем больше счастья.

По результатам исследования, идеальным будет от трех до пяти тренировок продолжительностью от 30 до 60 минут в неделю.

Более частые занятия ведут к противоположному эффекту.

К слову, ученые доказали, что непродолжительная физическая активность утром может заменить лекарства для снижения артериального давления у пожилых людей.

Источник: Business Insider

Фото: Dreamstime

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