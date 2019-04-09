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Пневмония и смерть: в Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик

В Запорожской области 6-летний ребенок умер от гриппа.

Пневмония и смерть: в Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик

У 6-летнего мальчика начались осложнения от гриппа, его госпитализировали в тяжелом состоянии. У ребенка уже развилась пневмония. Через несколько дней после госпитализации он умер.

Родители обратились за помощью в больницу на пятый день болезни ребенка.

Всего за эпидемсезон 2018-2019 в Запорожской области зафиксировано три смерти из-за гриппа, две из которых – дети.

В общей сложности гриппом в Украине переболели 11,8 % населения и зарегистрировано 55 летальных случаев.

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К слову, в Кировоградской области за неделю от осложнений гриппа умерли два человека.

Источник: Запорожский областной лабораторный центр

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