Ноотропы могут помочь с повышением продуктивности, однако они способны вызвать целый ряд побочных эффектов.

Исполняющий обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун развеяла мифы о ноотропах, которые обещают улучшить память, повысить концентрацию и ускорить мышление.

– Практически все ноотропы – это простые пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ, которые тем или иным образом связанные со здоровьем мозга, – отмечает Ульяна Супрун.

Наиболее популярные ингредиенты ноотропов: омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, флавоноиды, корень женьшеня или трава бакопа и гинкго билоба.

– Ни одна из этих добавок не показала эффективности именно в улучшении когнитивных функций, – добавила Супрун.

К ноотропов часто относят препараты, которые призваны лечить синдром нарушения активности внимания и нарколепсии. Они в своем составе часто содержат психостимуляторы центральной нервной системы.

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Такие средства могут быть эффективными, но вызывают целый ряд побочных эффектов: психозы, суицидальные мысли, нарушения ритма, кардиомиопатия, внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда, гепатотоксичность.

– В то же время они могут вызвать зависимость. Никакие международные протоколы не рекомендуют употребление таких препаратов здоровым людям, – подчеркивает Ульяна Супрун.

Кроме того, другие ноотропы применяют кофеин, который для некоторых людей может быть опасным, особенно в больших дозах.

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