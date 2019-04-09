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Факты / Lifestyle

Риск развития рака. Ученые назвали опасные пищевые добавки

Употребление кальция и витамина D увеличивает риск развития рака, утверждают американские ученые из Университета Тафтса.

Вітаміни

В ходе исследования, в котором приняли участие 27 тыс. человек, выяснилось, что прием некоторых популярных добавок, включая кальций и витамин D, связан с повышенным риском развития рака.

Исследователи сопоставили уровень приема нутриентов (макро- и микроэлементов) со смертностью от всех причин.

Они пришли к выводу, что умеренное количество витаминов А и К в рационе, а также магния и цинка, уменьшает риск смерти, но затем они выяснили, что это касается только нутриентов из продуктов, а не пищевых добавок.

При этом увлечение кальцием и витамином D увеличивало риск онкозаболеваний.

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Источник: MedikForum

Фото: Pixabay

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