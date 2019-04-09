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Факты / Lifestyle

Ученые разработали новый метод лечения ВИЧ

Ученые разработали метод лечения ВИЧ, который позволяет обнаружить и уничтожить соответствующий вирус.

Вчений

Ученые из США разработали новый метод лечения ВИЧ, с помощью которого планируют не только выявлять соответствующий вирус, но и полностью уничтожать его.

Во время исследований ВИЧ ученые создали специальный тип дендритных клеток (MDC1), которые должны заставить иммунную систему уничтожать вирус.

Их основной задачей является поиск и уничтожение ВИЧ. Теперь ученым нужно провести дополнительные клинические исследования, чтобы подтвердить эффективность этого метода.

Исследователи надеются, что в будущем это поможет создать вакцину, благодаря которой исчезнет потребность в постоянном приеме препаратов антиретровирусной терапии.

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Терапия, которая существует сегодня, эффективно подавляет ВИЧ, однако вызывает ряд побочных эффектов.

К слову, трем людям в мире удалось вылечиться от вируса иммунодефицита.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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