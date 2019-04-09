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Факты / Lifestyle / Здоровье

Ученые нашли простое средство от стресса

Прогулка на свежем воздухе в течение 20 минут поможет избавиться от стресса.

Прогулянка у парку

Ученые из Мичиганского университета в ходе исследования выяснили, что неспешная прогулка или просто сидение на свежем воздухе существенно снижают уровень двух биомаркеров стресса в организме – кортизола и альфа-амилазы.

В эксперименте приняли участие 36 человек, которых в течение восьми недель просили гулять три раза в неделю по десять минут и более.

У них брали образцы слюны до и после прогулки для определения уровня гормона кортизола и фермента альфа-амилазы.

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Оказалось, что самое эффективное влияние прогулки на биомаркеры стресса наблюдалось в промежуток от 20 до 30 минут, а уровень альфа-амилазы существенно снижался, когда участники исследования просто сидели на природе.

Кстати, обычные объятия также могут избавить от стресса и улучшить настроение.

ИсточникFrontiers in Psychology

Фото: Pixabay

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