Вода – самый полезный напиток для утоления жажды. Какую воду лучше пить – минеральную или просто из-под крана?

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, какая вода безопасна для здоровья.

Можно ли пить воду из-под крана?

Только при условии, что она кипяченая и отстоявшаяся, а лучше – профильтрованная.

Отстаивание позволяет вредным веществам осесть, а фильтрование избавляет воду от частиц ржавчины и ионов.

Можно ли пить минеральную воду?

Минеральная вода по содержанию кальция и магния может иметь как малую, так и среднюю жесткость/минерализацию. Ее уровень важен прежде всего для людей, имеющих проблемы со здоровьем.

Поэтому, для кого-то минералка с магнием и кальцием – это источник полезных ионов, которые хорошо усваиваются, а для кого-то – риск образования камней в почках.

Если же у вас проблемы с давлением, пищеварением, почками, работой сердечно-сосудистой системы – посоветуйтесь с врачом относительно жесткости и минерального состава воды.

Обратите внимание! Натриевая минеральная вода может повысить давление.

Можно ли пить газированную минеральную воду?

Она так же восстанавливает водный баланс, как и негазированная.

Кроме того, газировка поможет людям с диспепсией и запорами, а также тем, кто хочет меньше есть.

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К слову, ранее мы писали про три сока для мужского здоровья.

Источник: Уляна Супрун