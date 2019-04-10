Социологам удалось выяснить, какой домашний питомец делает людей счастливее.

Социологи в рамках Всеобщего социального опроса в США проанализировали влияние домашних питомцев на общее самочувствие респондентов.

Хозяева собак в среднем в 2 раза чаще называли себя очень счастливыми в сравнении с владельцами кошек. Также люди, которые не имеют животных были счастливее, чем владельцы кошек.

Респонденты, которые жили и кошкой, и с собакой оказались посередине шкалы уровня счастья.

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Ученые это объясняют тем, что владельцы собак чаще ищут у своих питомцев утешения во время стресса, а также относятся к животному, как к члену семьи. Этим люди демонстрируют социальною привязанность к питомцу, а это может способствовать улучшению самочувствия.

Кроме того, хозяева собак чаще находятся в браке и владеют собственными домами, а это важные аспекты для уровня счастья.

Ранее Факты ICTV писали, что физические нагрузки больше улучшают психическое самочувствие чем экономический статус.

Источник: Die Welt