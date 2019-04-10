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Факты / Lifestyle

Неполноценное питание вредит больше чем курение и высокое давление

Люди потребляют много соли, но мало цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. В целом каждый пятый умирает от последствий нездорового питания.

Неполноценное питание вредит больше чем курение и высокое давление

Ученые провели исследование о влиянии питания на здоровье. Они обработали данные, которые собрали в 195 странах в течение 27 лет.

Исследование показывает, что чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе – вызывают более 50% смертей, связанных с питанием. Другая часть связана с высоким уровнем потреблением красного мяса и колбас, подслащенных напитков и транс-жиров.

Употребление высококалорийной и жирной пищи, газированных напитков или сладостей негативно влияет на общее состояние организма.

Вследствие 11 млн, а это 22% всех смертей среди взрослых связаны с плохим питанием и недостаточным потреблением здоровых продуктов. Для сравнения в 2017 году за высокого давления умерло 10,4 млн человек, а из-за курения – 8 млн.

Как изменить свой рацион питания рекомендует и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Что советуют специалисты

  • Потреблять как минимум 200-300 граммов фруктов в день.

Однако большинство людей съедает лишь треть нормы – 94 грамма. Выбирайте свежие или замороженные фрукты.

  • Цельнозерновые продукты.

Дневная норма составляет 100-150 граммов. Мы должны потреблять 3-5 кусочков цельнозернового хлеба. Отдавайте предпочтение хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки и макаронным изделиям из муки грубого помола.

  • Уменьшить потребление соли.

В день нельзя потреблять более 30 граммов соли. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли. Замените соль на пряности и старайтесь готовить дома – это лучший способ контролировать количество потребленной соли.

  • Потреблять семена и орехи.

Норма семечок и орешков в день равна 16-25 граммов.

Читайте: Питание в Великий пост: как не навредить здоровью

  • Овощи.

Дневная норма овощей – 290-430 граммов. По размеру это примерно 5-7 средних морковок.

  • Уменьшить употребление сахара.

Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов. Это примерно 10 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребления – не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар – не ешьте дополнительно сладости.

  • Контролируйте размер порции.

Чтобы уменьшить риски переедания – следите за размером порций различных продуктов. Размер может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей или пищевых рекомендаций, которых вы придерживаетесь.

Ранее Факты ICTV писали про топ-10 полезных и дешевых продуктов.

Фото: Pexels

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