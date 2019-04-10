Американские ученые предупреждают о глобальном распространении смертельного грибка под названием Candida auris, который устойчив к любым лекарствам.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США этот грибок считают “неотложной угрозой”.

Впервые врачи обнаружили C. auris в 2009 году в выделениях из уха пациента в Японии. За десять лет грибок распространился в США, Колумбии, Индии и Южной Корее.

CDC обнаружил первые семь случаев C. auris в США в августе 2016 года, а уже в мае 2017 года было зарегистрировано 77 случаев в нескольких штатах. Позже грибок заразил еще 45 человек.

На февраль 2019 года только в США подтверждены 587 случаев заболевания C. auris.

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Врачи установили, что C. auris поражает людей с ослабленным иммунитетом, находящихся в медучреждениях или имеющих тяжелые заболевания. То есть вспышки C. auris были зарегистрированы только в больницах по всему миру.

К сожалению, C. auris нельзя убить противогрибковыми препаратами, поэтому люди, которые заражаются, в большинстве случаев умирают.

Основные симптомы заражения опасным грибком – лихорадка и озноб, которые не проходят после медикаментозного лечения.

Выявить грибок возможно только с помощью лабораторного анализа.

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Источник: Science Alert