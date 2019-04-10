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Факты / Lifestyle / Здоровье

Ученые опровергли популярный миф о сахаре

Сладости не улучшают настроение и не делают нас счастливее, утверждают немецкие ученые из Университета Гумбольдта в Берлине.

Ученые опровергли популярный миф о сахаре

Они опровергли устоявшееся мнение о том, что употребление сахара или сладостей положительно влияет на настроение, более того – все как раз наоборот.

К такому выводу ученые пришли, проанализировали данные 31 исследования о влияния сахара, в котором приняли участие 1259 человек.

Оказалось, что чрезмерное потребление сахара не только увеличивает риск разрушения зубов и ожирения, но также способствует развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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При этом даже те, кто занимается спортом или другой физической активностью, которая связана с потерей энергии, не получают от сахара никакой пользы в плане настроения. Они чувствовали себя более усталыми и менее внимательными.

Кстати, ученым удалось вылечить диабет первого типа у мышей.

Источник: Focus

Фото: Dreamstime

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