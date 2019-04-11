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Факты / Lifestyle

Ученые назвали напиток, который снижает риск сердечных болезней

Апельсиновый сок способен снижать риск возникновения некоторых заболеваний, в частности инсульта.

Ученые назвали напиток, который снижает риск сердечных болезней

Если человек пьет хотя бы по стакану апельсинового сока ежедневно, то у него на четверть снижается риск смертельных инсультов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования голландских ученых.

Они проводили его в течение десяти лет. Данные, которые получили ученые, доказали, что апельсиновый сок является если не панацеей, то хорошей профилактикой для людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Так, употребление четырех – восьми стаканов сока в неделю уменьшает риск инсультов на 24%. Кроме того, любители апельсинового сока сталкиваются с болезнями сердца на 12-13% реже.

Ученые также пришли к выводу, что хотя апельсиновый сок содержит повышенную дозу сахара, его польза для организма нивелирует возможный вред.

Ранее Факты ICTV писали о том, как распознать симптомы инсульта.

Источник: The Guardian

Фото: Unsplash

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