Гормоны отвечают за рост и развитие организма, обмен веществ, состояние половой системы и размножение, водно-солевой баланс, реакцию на стресс, поэтому их часто обвиняют в различных проблемах со здоровьем.
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за гормонов и как поддержать гормональный фон без лекарств.
По ее словам, в случае ряда гормональных нарушений щитовидная железа не способна создать необходимое количество гормона, или наоборот – постоянно выделяет лишние.
При этом она не советует сдавать анализы на все гормоны одновременно – это должен сделать врач, учитывая ваше состояние, ведь на работу эндокринной системы влияют возраст, генетика и болезни, рацион питания, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем.
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Супрун также дала несколько советов, как заботиться о своих гормонах:
- правильное питание и физическая активность;
- здоровый режим сна – не менее 7 часов (люди, которые постоянно не высыпаются, склонны к развитию диабета второго типа);
- меньше сахара и белой муки;
- каши и цельнозерновой хлеб – лучшие источники углеводов;
- откажитесь от постоянных перекусов (если только у вас не диабет);
- употребляйте достаточное количество йода – до 150 мг в сутки (просто пользуйтесь йодированной солью и ешьте морскую капусту);
- следите за индексом и объемом талии;
- откажитесь от курения;
- женщинам следует как можно меньше потреблять алкоголь, ведь он влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормон-зависимых опухолей;
- не пользуйтесь пластиком, содержащим фталаты (это пластик типов 3, 6 и 7), не нагревайте еду в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее, потому что фталаты вмешиваются в работу половых гормонов.
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Джерело: Уляна Супрун