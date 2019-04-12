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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как поддержать гормональный фон без лекарств – советы Супрун

Гормоны отвечают за рост и развитие организма, обмен веществ, состояние половой системы и размножение, водно-солевой баланс, реакцию на стресс, поэтому их часто обвиняют в различных проблемах со здоровьем.

Проблеми з гормонами

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за гормонов и как поддержать гормональный фон без лекарств.

По ее словам, в случае ряда гормональных нарушений щитовидная железа не способна создать необходимое количество гормона, или наоборот – постоянно выделяет лишние.

При этом она не советует сдавать анализы на все гормоны одновременно – это должен сделать врач, учитывая ваше состояние, ведь на работу эндокринной системы влияют возраст, генетика и болезни, рацион питания, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем.

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Супрун также дала несколько советов, как заботиться о своих гормонах:

  • правильное питание и физическая активность;
  • здоровый режим сна – не менее 7 часов (люди, которые постоянно не высыпаются, склонны к развитию диабета второго типа);
  • меньше сахара и белой муки;
  • каши и цельнозерновой хлеб – лучшие источники углеводов;
  • откажитесь от постоянных перекусов (если только у вас не диабет);
  • употребляйте достаточное количество йода – до 150 мг в сутки (просто пользуйтесь йодированной солью и ешьте морскую капусту);
  • следите за индексом и объемом талии;
  • откажитесь от курения;
  • женщинам следует как можно меньше потреблять алкоголь, ведь он влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормон-зависимых опухолей;
  • не пользуйтесь пластиком, содержащим фталаты (это пластик типов 3, 6 и 7), не нагревайте еду в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее, потому что фталаты вмешиваются в работу половых гормонов.

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Джерело: Уляна Супрун

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