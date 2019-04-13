Для завтрака идеально подойдет такое низкоуглеводное блюдо как омлет.

Ученые из Университета Британской Колумбии рассказали, что идеальным завтраком для диабетиков является омлет. Такое блюдо на завтрак полезно для всех людей.

По словам исследователей, для завтрака хорошо подходит любая низкоуглеводная еда с высоким содержанием жира.

Во время эксперимента добровольцам в течение двух дней подавали на завтрак омлет, а затем овсянку с фруктами.

После этого у них измеряли уровень сахара в крови и спрашивали о чувстве сытости.

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Оказалось, что после низкоуглеводного завтрака люди были более сыты и им не хотелось сладостей.

К слову, ученые развеяли миф о том, что сахар и различные сладости делают людей счастливее.

Источник: The American Journal of Clinical Nutrition