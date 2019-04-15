Группе израильских ученых удалось впервые напечатать сердце с человеческой ткани на 3D-принтере. Это может расширить возможности трансплантации и сделать прорыв в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Израильские ученые из университета Тель-Авива смогли впервые напечатать сердце из человеческой ткани на 3D-принтере.

Руководитель группы ученых Таля Двира говорит, что это достижение может привести настоящий прорыв в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи надеются, что благодаря новой технологии удастся значительно уменьшить риск того, что организм будет воспринимать трансплантированное сердце как чужеродный орган.

– Ранее ученым удавалось напечатать прототип человеческого сердца на 3D-принтере, но тогдашние прототипы не имели клеток и кровеносных сосудов. Сейчас революционным стало и то, что материал для 3D-печати происходил от самого пациента, чего еще не было, – отмечают ученые.

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Представленный прототип человеческого сердца величиной с вишню, но уже имеет сосуды и желудочки. Однако, прототип не пульсирует вообще.

Напомним, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила распространенные мифы о поддержке работы сердца популярными лекарственными препаратами.