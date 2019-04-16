В Минздраве работают над проектом открытия доступа всем гражданам Украины в ведомственные больницы.

В Министерстве здравоохранения Украины начали работу над тем, чтобы разблокировать доступ всем без исключения украинцам в ведомственные больницы.

Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун.

По ее словам, для того, что сделать услуги больниц для нардепов, силовиков и госслужащих доступными для всех украинцев, Минздрав начал консультации с органами силового блока, Министерством по делам ветеранов и Национальной академией медицинских наук.

Супрун считает, что двери для всех граждан должны открыть такие заведения как Охматдет, Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца и Феофания.

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При этом и.о. министра подчеркнула, что реализация этого проекта может растянуться на длительное время.

Напомним, Минздрав С 1 июля будет регулировать цены на популярные лекарства.

Фото: Дом инноваций