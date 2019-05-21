В Кропивницком трое воспитанников детсадика Спутник попали в инфекционное отделение больницы с симптомами острой кишечной инфекции.

Первоначально у двух детей из ДУЗ №62 в Кировограде подозревали острый гастроэнтероколит, у третьего малыша – ротавирусную инфекцию.

– В двух пострадавших выделен ротавирус. К тому же за медицинской помощью обращалось еще трое детей из этой группы, – отмечается в сообщении Госпродпотребслужбы Кировоградской области.

Результаты санитарно-эпидемиологического обследования детского сада показали, что группа перегружена, кроватей недостаточно, а на части из них отсутствуют индивидуальные покрывала, не соблюдается меню, есть нарушения в снабжении и хранении продуктов.

Также у 9 контактных детей группы и воспитателя обнаружили антиген ротавируса, у двух сотрудников этой же группы (воспитателя и помощника воспитателя) выделен патогенный стафилококк.

Кроме того, в одном готовом блюде (суп ячменный) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, в картофельном пюре и битке мясном – микробную загрязненность, в смывах с оборудования, инвентаря в пищеблоке – патогенный стафилококк и бактерии группы кишечной палочки (энтеробактерии, E. coli).

На несколько дней детсад закрывали на карантин, а на руководителя составили протокол об админправонарушении.

Все материалы относительно осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в детском саду №62 Спутник направлены в полицию и прокуратуру.

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Напомним, в Харьковской области годовалого ребенка отравили нитратами.

Источник: Держпродспоживслужба Кіровоградської області