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Супрун объяснила, зачем улетела в Женеву

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о своей проездке в Женеву.

Уляна Супрун

В СМИ появилось видео, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун после инаугурации президента Украины проходит регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту Борисполь.

– Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблею Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим, потому что мы украинцы, – заявила Супрун.

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С 20 по 28 мая в Женеве проходит 72 сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Напомним, Ульяна Супрун заявила, что не планирует подавать в отставку.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

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