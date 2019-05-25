Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему кислородные коктейли неэффективны.

Кислородные коктейли бесполезны и является торговлей воздухом, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, утверждения, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе в 1960 годы. Однако исследований, которые бы это подтверждали, нет.

Кроме того, большое количество кислорода в организме может даже навредить.

– Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы – это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты, – объясняет Супрун.

Читайте: Страшнее, чем курение – Супрун об опасности соли и чем ее заменить

В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 мм кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 л. чистого кислорода или вдыхаем 4 л. за минуту.

По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха.

Супрун добавила, что самый действенный кислородный коктейль – это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале. Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, который попадает в наш организм.

Ранее Уляна Супрун рассказала о пользе клубники, а также о том, как правильно есть ягоду.