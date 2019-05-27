В Минздраве Украины ввели новые должности – врача физической и реабилитационной медицины, физического терапевта и эрготерапевта.

Новые должности в Минздраве изменят систему реабилитации в Украине. Теперь такие устаревшие методы лечения, как ванны с глиной, парафином или электрофорез, останутся в прошлом.

Изменения в системе реабилитации в первую очередь предусматривают новых специалистов. Так, врач физической и реабилитационной медицины теперь будет руководить реабилитационным процессом и организовывать выполнение полного реабилитационного цикла.

Физический терапевт будет осуществлять мероприятия, направленные на улучшение деятельности опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесия, координации, увеличение силы, выносливости мышц и совершенствования ловкости движений.

Эрготерапевт будет помогать восстанавливать утраченные или ограниченные функции движения и координации, учить человека жить в новых для него условиях, помогая достичь максимальной самостоятельности в быту.

Эрготерапевты будут учить пациентов снова ухаживать за собой – самостоятельно одеваться, раздеваться, мыться, готовить и есть.

Также в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, языковой терапевт и другие специалисты по необходимости.

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К слову, ранее Супрун сказала, как будет работать Минздрав после отставки правительства.

Источник: Ульяна Супрун