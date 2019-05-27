В Министерстве здравоохранения Украины уверяют, что умеренное употребление кофе ради удовольствия, а не стимуляции мозга приносит только пользу.
В то же время в Минздраве признают, что польза кофе зависит от конкретного человека и некоторых обстоятельств.
Чем полезен кофе:
- Напиток повышает давление и стимулирует кровообращение в мозге.
- Кофе содержит фенольные соединения (хлоригеновые кислоты), действующие как антиоксиданты.
- Регулярное и умеренное употребление кофе уменьшает риск атеросклероза.
- Также напиток на 15% снижает вероятность преждевременной смерти.
- Любители кофе реже болеют диабетом.
Когда лучше отказаться от кофе:
- Если ваш организм долго обезвреживает кофеин – он действует дольше и сильнее.
- Если от кофе у вас тахикардия, гипертензия, боль в сердце, тревожность и нарушения сна.
- Если у вас диабет второго типа.
Чтобы понять, сколько кофе можно именно вам, в Минздраве советуют опираться на свои ощущения.
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Недавно ученые определили, какой кофе стоит употреблять и в каком количестве.