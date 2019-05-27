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Пить или не пить кофе: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины уверяют, что умеренное употребление кофе ради удовольствия, а не стимуляции мозга приносит только пользу.

Пить или не пить кофе: ответ Минздрава

В то же время в Минздраве признают, что польза кофе зависит от конкретного человека и некоторых обстоятельств.

Чем полезен кофе:

  1. Напиток повышает давление и стимулирует кровообращение в мозге.
  2. Кофе содержит фенольные соединения (хлоригеновые кислоты), действующие как антиоксиданты.
  3. Регулярное и умеренное употребление кофе уменьшает риск атеросклероза.
  4. Также напиток на 15% снижает вероятность преждевременной смерти.
  5. Любители кофе реже болеют диабетом.

Когда лучше отказаться от кофе:

  1. Если ваш организм долго обезвреживает кофеин – он действует дольше и сильнее.
  2. Если от кофе у вас тахикардия, гипертензия, боль в сердце, тревожность и нарушения сна.
  3. Если у вас диабет второго типа.

Чтобы понять, сколько кофе можно именно вам, в Минздраве советуют опираться на свои ощущения.

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Недавно ученые определили, какой кофе стоит употреблять и в каком количестве.

Источник: Минздрав

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