В Министерстве здравоохранения Украины уверяют, что умеренное употребление кофе ради удовольствия, а не стимуляции мозга приносит только пользу.

В то же время в Минздраве признают, что польза кофе зависит от конкретного человека и некоторых обстоятельств.

Чем полезен кофе:

Напиток повышает давление и стимулирует кровообращение в мозге. Кофе содержит фенольные соединения (хлоригеновые кислоты), действующие как антиоксиданты. Регулярное и умеренное употребление кофе уменьшает риск атеросклероза. Также напиток на 15% снижает вероятность преждевременной смерти. Любители кофе реже болеют диабетом.

Когда лучше отказаться от кофе:

Если ваш организм долго обезвреживает кофеин – он действует дольше и сильнее. Если от кофе у вас тахикардия, гипертензия, боль в сердце, тревожность и нарушения сна. Если у вас диабет второго типа.

Чтобы понять, сколько кофе можно именно вам, в Минздраве советуют опираться на свои ощущения.

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Недавно ученые определили, какой кофе стоит употреблять и в каком количестве.