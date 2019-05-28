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Факты / Lifestyle

Планирование беременности: 10 первых необходимых шагов

Большинство здоровых пар могут зачать ребенка в течение 6-12 месяцев. Как правильно запланировать беременность, читайте материала Фактов ICTV.

Планирование беременности: 10 первых необходимых шагов

В Минздраве Украины призывают будущих родителей планировать беременность и готовиться к зачатию, а также консультироваться с врачом.

Как правильно подготовиться к зачатию ребенка – рекомендации от Ульяны Супрун.

  • Сдать общий анализ крови.

Это позволит выявить воспалительные процессы или анемию и назначить дополнительные обследования и лечения.

  • Пройти диагностику инфекционных болезней.

Обоим партнерам следует пройти анализы на сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес и наличие иммунитета к гепатиту В, токсоплазмоз, корь.

  • Обновите или сделайте прививки.

Инфекционные заболевания во время беременности – значительный риск для физического и умственного развития ребенка. Если вы не болели ветрянкой, лучше сделайте прививки до зачатия ребенка.

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Если один из партнеров – носитель вируса гепатита В, то другому следует пройти вакцинацию.

  • Бросьте курить, употреблять алкоголь и наркотики.

Это касается обоих будущих родителей.

– Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее, – говорит и.о. главы Минздрава.

  • Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами. 

Ряд лекарств запрещен во время беременности.

  • Нормализуйте вес. 

Это важно как для женщин, такие мужчин. Нормальный вес – это индекс массы тела (ИМТ) больше 18,5 и меньше 25.

  • Проверьте состояние щитовидной железы.

Проблемы с щитовидной железой как недостаток гормонов, так и их избыток могут приводить к осложнению беременности, пре-эклампсии, преждевременному рождению или даже порокам развития.

Пейте нужные витамины: фолиевая кислота (витамин В9), веганам или людям с заболеваниями кишечника или печени могут понадобиться добавки витамина В12, витамин Е перед зачатием.

  • Пройдите осмотр у гинеколога.

Супрун отметила, что большинство здоровых пар могут зачать ребенка в течение 6-12 месяцев. Женщинам старше 35 лет может потребоваться вдвое больше времени.

К слову, ранее мы писали про верный способ забеременеть двойней.

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