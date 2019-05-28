Большинство здоровых пар могут зачать ребенка в течение 6-12 месяцев. Как правильно запланировать беременность, читайте материала Фактов ICTV.
В Минздраве Украины призывают будущих родителей планировать беременность и готовиться к зачатию, а также консультироваться с врачом.
Как правильно подготовиться к зачатию ребенка – рекомендации от Ульяны Супрун.
- Сдать общий анализ крови.
Это позволит выявить воспалительные процессы или анемию и назначить дополнительные обследования и лечения.
- Пройти диагностику инфекционных болезней.
Обоим партнерам следует пройти анализы на сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес и наличие иммунитета к гепатиту В, токсоплазмоз, корь.
- Обновите или сделайте прививки.
Инфекционные заболевания во время беременности – значительный риск для физического и умственного развития ребенка. Если вы не болели ветрянкой, лучше сделайте прививки до зачатия ребенка.
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Если один из партнеров – носитель вируса гепатита В, то другому следует пройти вакцинацию.
- Бросьте курить, употреблять алкоголь и наркотики.
Это касается обоих будущих родителей.
– Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее, – говорит и.о. главы Минздрава.
- Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами.
Ряд лекарств запрещен во время беременности.
- Нормализуйте вес.
Это важно как для женщин, такие мужчин. Нормальный вес – это индекс массы тела (ИМТ) больше 18,5 и меньше 25.
- Проверьте состояние щитовидной железы.
Проблемы с щитовидной железой как недостаток гормонов, так и их избыток могут приводить к осложнению беременности, пре-эклампсии, преждевременному рождению или даже порокам развития.
Пейте нужные витамины: фолиевая кислота (витамин В9), веганам или людям с заболеваниями кишечника или печени могут понадобиться добавки витамина В12, витамин Е перед зачатием.
- Пройдите осмотр у гинеколога.
Супрун отметила, что большинство здоровых пар могут зачать ребенка в течение 6-12 месяцев. Женщинам старше 35 лет может потребоваться вдвое больше времени.
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