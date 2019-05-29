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Факты / Lifestyle

Брак и рождение детей делают женщин несчастными – ученые

Женщины без детей и мужа являются самой счастливой подгруппой населения.

незамужняя женщина

Профессор поведенческих наук в Лондонской школе экономики Пол Долан заявил, что самой счастливой подгруппой населения являются незамужние женщины без детей.

Он отметил, что у таких женщин выше уровень счастья, крепче здоровье и больше шансов прожить долгую жизнь.

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Мужчины наоборот отмечали более высокий уровень счастья после женитьбы.

– Вы не так рискуете, вы больше зарабатываете и живете немного дольше. А женщина, скорее всего, умрет раньше, если выйдет замуж, — сказал ученый.

По словам ученого, замужние женщины были счастливее других подгрупп лишь тогда, когда их муж находился в другой комнате.

– Если вы мужчина, вы, вероятно, должны жениться, чтобы стать счастливее. Но если вы женщина — не стоит беспокоиться о замужестве, — сказал он.

Долан добавил, что брак и дети считаются традиционными символами успеха женщины, но по статистике, создание семьи делает только хуже женскую жизнь.

– Давайте будем честны — рождение ребенка это, в целом, ужаснейший опыт. В обществе не принято говорить об этом открыто, но нам следует признать, что появление детей — это очень большая проблема, — подытожил он.

Напомним, ученые разработали простой психологический тест, который может предсказать развод и измену.

Источник: Independent

Фото: Dreamstime

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