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Факты / Lifestyle

Как правильно пить алкоголь: 3 “удара в голову” и свой напиток

Как правильно пить алкоголь, чтобы на утро избежать похмелья – правила, которые пригодятся на отдыхе, Фактам ICTV рассказал диетолог.

Как правильно пить алкоголь: 3 “удара в голову” и свой напиток

В оптимальных дозах алкоголь может улучшать усвоение белка, когда мы едим, например, мясо. С другой стороны, чрезмерное употребление алкоголя наносит мощный удар по печени, легким и мозгу человека.

Как пить так, чтобы алкоголь улучшал пищеварение, а не уничтожал организм, рассказала Фактам ICTV диетолог Юлия Поворознюк.

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От какого алкоголя быстрее пьянеют

К быстрому опьянению приводит алкоголь, у которого:

1) Больше градус. Чем больше процент этанола, тем быстрее опьянение.

  • коньяк;
  • водка;
  • виски;
  • ром.

2) Сахар. И чем больше процент сахара в продукте, тем быстрее опьянение. Глюкоза улучшает проникновение алкоголя через гематоэнцефалический барьер в мозг.

  • ликеры;
  • коктейли.

3) Газы также способствуют быстрому опьянению.

  • сладкое шампанское.

Самый быстрый способ опьянеть

Прием алкоголя натощак.

Прием алкоголя со сладким, например, шампанское с шоколадкой.

Что лучше съесть 

Перед употреблением алкоголя лучше съесть белковый продукт с полезным жиром и сложные углеводы с клетчаткой.

  • скумбрия + салат из зелени, капусты, заправленный оливковым маслом.

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Алкоголь лучше закусывать или запивать

Алкоголь лучше стараться употреблять редко и в умеренных количествах. Лучше не пить. Но иногда на праздники бокал вина + белковый продукт + салат, заправленный оливковым маслом.

Алкоголь улучшает пищеварение, если его употреблять в оптимальных дозах.  Прием алкоголя во время употребления мясных блюд улучшает усвоение белка, так как он помогает расщеплять тяжелые пептидные связи белков мяса.  Но еще раз повторюсь – прием алкоголя должен быть очень редким, по праздникам.

Как пить водку

Водку лучше не пить.  А если пить, то не больше 100 грамм за прием, и не чаще 1 раза в месяц.

Какой вид алкоголя тебе подходит

По реакции организма. Если вы выпиваете вино и отмечаете покраснение кожи в зоне лица и декольте, значит, скорее всего, есть непереносимость сульфитов в вине, которые проявляются такими реакциями. Текила, виски могут содержать дубильные и эфирные масла, которые могут вызвать непереносимость, в отличии от коньяка и водки.

Каждый организм индивидуальный. Со своей уникальной ферментативной системой.  Фермент, который перерабатывает алкоголь, называется алкогольдегидрогеназа. Есть люди, у которых мало вырабатывается этого фермента, и даже от небольших порций алкоголя человеку становится плохо.

Читайте: Украинский алкоголь: феномен водки и крафтового пива

Сигареты и алкоголь – совместимо?

Не рекомендую курить и пить алкоголь. Это не здоровые продукты. А наоборот вредные и приводят к снижению длительности и качества жизни.

Курение и прием алкоголя совместно повышает оксидативный стресс, дает большую нагрузку на организм, в частности на печень, легкие, мозг.

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Как победить похмелье

Когда человек выпил избыточное количество алкоголя, образовывается большое количество токсических веществ, в частности ацетальдегида. Это токсичное вещество, негативно влияющее на нашу печень и весь организм.

Для детоксикации, то есть выведения продуктов распада алкоголя из организма, необходимы сорбенты:

  • энтеросгель;
  • белый уголь;
  • реоН2О,
  • препараты, содержащие глицин, L-треонин, витамины групы В;
  • лимонная, янтарная кислоты
  • ацетилцистеин;
  • минеральные воды Боржоми, Поляна Квасова.

К слову, в период с 1990 по 2017 год уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%.

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