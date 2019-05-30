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Факты / Lifestyle

Красное мясо снижает риск развития опасного заболевания – ученые

Употребление красного мяса в составе средиземноморской диеты снижает риск возникновения рассеянного склероза.

Червоне м'ясо

Ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета пришли к выводу, что употребление 65 г красного мяса в день в составе средиземноморской диеты помогает снизить риск развития рассеянного склероза.

В долгосрочном исследовании взяли участие 840 человек.

Ученые пытались найти связь между средиземноморской диетой и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы, после которой возникает рассеянный склероз.

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Исследователи подтвердили, что красное мясо способно заморозить развитие указанного заболевания, что может быть вызвано наличием различных микро- и макроэлементов, которые поддерживают работу нервной системы.

К слову, ученые пришли к выводу, что уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70% в период с 1990 по 2017 год.

Источник: MedicalXpress

Фото: Dreamstime

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