Всемирный день борьбы с астмой и аллергией ежегодно отмечается 30 мая. От этой болезни в целом страдают 235 млн человек, в Украине – более 200 тыс. Что это за болезнь и к чему она может привести – в материале Фактов ICTV.

Лечение астмы в Украине

Астма относится к заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности в Украине. Именно поэтому люди с бронхиальной астмой в рамках программы Доступные лекарства могут по рецепту семейного врача бесплатно получать препараты.

С апреля 2019 года программу администрирует Национальная служба здоровья Украины и действует электронный рецепт.

Информация о лекарствах, стоимость которых подлежит возмещению, собрана в Реестре на сайте Минздрава Украины.

Что такое астма

Это хроническое заболевание, которое проявляется периодическими приступами одышки и свистящими хрипами.

Частота и степень тяжести этих симптомов могут быть разными. Интервал между приступами колеблется от одного часа до одного дня. Как правило, это происходит во время физической активности или ночью.

Бронхиальной астмой могут болеть люди всех возрастов, но чаще всего это дети и молодежь.

Бронхиальная астма развивается как хроническое воспаление дыхательных путей, а именно бронхов, что приводит к повышению чувствительности нервных окончаний в дыхательных путях и их быстрое раздражение.

Во время приступов увеличиваются слизистые оболочки бронхиол, в результате чего сужаются дыхательные пути, человек не может нормально вдохнуть или выдохнуть.

Частые приступы астмы значительно ухудшают качество жизни: больные страдают от бессонницы, усталости, низкой активности. Кроме того, от приступа можно умереть!

Причины астмы

К сожалению, астму невозможно вылечить – только контролировать проявления симптомов.

Определить основные причины астмы не удалось до сих пор, однако большинство экспертов соглашаются, что генетическая предрасположенность в сочетании с внешними раздражителями являются наиболее распространенными факторами риска.

Перечень причин бронхиальной астмы выглядит примерно так:

Аллергены (люди, страдающие от аллергического ринита или атопического дерматита, имеют в 3-5 раз выше риск заболеть бронхиальной астмой). Более того, бронхиальная астма может спровоцировать аллергию на определенные раздражители. Наследственность (если кто-то из ваших родных болел астмой – вы в группе риска). Вредные условия труда (воздействие химических раздражителей, особенно на рабочем месте). Низкий вес при рождении и курение матери во время беременности. Частые простуды. Некоторые медикаменты – аспирин, противовоспалительные и обезболивающие препараты, лекарства от давления (бетаблокаторы). Ожирение. Низкая физическая активность.

Факторы, которые способствуют развитию бронхиальной астмы, – это домашние аллергены (пыль и пылевые клещи, плесень), домашние животные (шерсть, перья, слюна и т.д.), тараканы и средства бытовой химии.

При этом неблагоприятные погодные условия (холодный воздух), сильное эмоциональное (страх или гнев) и физическое напряжение могут вызвать усиление симптомов или развитие осложнений астмы.

Профилактика астмы

Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы:

следите за чистотой в доме – регулярно убирайте и проветривайте помещение;

ограничьте использование бытовой химии, а во время уборки пользуйтесь резиновыми перчатками и маской;

следите за уровнем сухости воздуха, при необходимости – увлажняйте и фильтруйте его специальными приборами;

при первых подозрениях на аллергию обращайтесь к врачу;

поскольку причиной астмы могут стать некоторые препараты, не занимайтесь самолечением, перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом;

будьте активными, даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять ежедневно при любой погоде.

Лечение бронхиальной астмы

Мы уже писали, что астма – это серьезное хроническое заболевание, которое требует медицинского контроля. Если вы не будете придерживаться специального режима лечения, то последствия могут быть трагическими.

Курс лечения должен назначать врач. Раннее лечение приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирование болезни.

Важно также избегать возможных факторов риска развития астмы – раздражителей, которые вызывают воспаление дыхательных путей.

5 фактов об астме

№1 – Гигиеническая гипотеза распространения астмы

То есть, если в детстве человек живет в чистоте и редко сталкивается с бактериями и вирусами, то его иммунная система развивается неправильно и впоследствии бурно реагирует даже там, где не надо. Также на развитие болезни влияют грязный воздух, наследственность и наличие аллергии.

№2 – Астма неизлечима

От астмы нельзя избавиться полностью. Правда, если болезнь началась в детстве, с годами симптомы могут исчезнуть, но потом снова вернуться. У взрослых надежд на это меньше. Болезнь можно держать под контролем с помощью ингаляторов: одни используют во время приступа, другие – регулярно, чтобы приступ не начался.

№3 – Астма замедляет развитие подростков

Австралийские ученые в 2016 году доказали связь между астмой и развитием подростков. Они измеряли рост детей, больных астмой, и сравнивали с данными их здоровых сверстников. Исследование началось, когда детям было 8 лет, и продолжалось до достижения 14 лет. На развитие мальчиков астма не повлияла, а у девочек-астматиков почти в 4 раза чаще встречалась задержка роста.

Однако, эти выводы для мальчиков нельзя считать окончательными, поскольку они, в отличие от девочек, продолжают расти после 14 лет, и задержка может проявиться позже.

№4 – Астма повышает риск психических расстройств

Согласно последним исследованиям, астма и сезонная аллергия повышают риск психических расстройств почти в 1,7 раза. Причину ученые пока не выяснили. Возможно, дело в иммунной системе, которая выделяет слишком много защитных веществ, что нарушает работу мозга.

№5 – Астма снижает потенцию

Мужчин с бронхиальной астмой часто беспокоит эректильная дисфункция. Предположительно, причина в непрекращающемся воспалении.

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К слову, ученые нашли способ, как предупредить аллергию.