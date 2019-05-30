PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

ВСУ запретил детям ходить в садик без прививок

Верховный суд Украины подтвердил, что вакцинация является обязательной, а детям без прививок нельзя посещать садики.

Вакцина

ВСУ признал законным запрет невакцинированному ребенку посещать дошкольные учреждения.

В постановлении отмечается, что родители могут выбирать форму обучения ребенка, но государство устанавливает определенные правила реализации такого права – чтобы учитывались не только права ребенка на дошкольное образование, но и обеспечивалась безопасность и здоровье всех детей.

– Это решение – окончательное по делу, которое рассматривается в судах разных инстанций еще с 2016 года, и не подлежит обжалованию. Тогда в суд обратилась мать, чьего невакцинированного ребенка отказались принимать в садик. Женщина усмотрела в этом нарушение права своего сына на образование, а делать прививки отказалась из-за недоверия к вакцинам, – отмечают в Минздраве.

Сначала Славутский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил ее иск, но детсадик его обжаловал.

Верховный суд не получил убедительных аргументов – почему качеству вакцин нельзя доверять.

Читайте: Супрун развеяла мифы о вакцинации

Ранее мы рассказывали, какие прививки обязательны согласно календарю вакцинации.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Электрофорез и парафин отменяются. Систему реабилитации в Украине изменят
Верховный суд не будет рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
Пить или не пить кофе: ответ Минздрава
Супрун сказала, как будет работать Минздрав после отставки правительства
Скандал в детсадике Запорожья: воспитательница издевается над детьми
В Верховный суд назначили 75 судей
Электронные записи о медосмотре – бесплатные: заявление Минздрава
На колени, подонок! В РФ воспитатель заставила ребенка целовать “русскую землю”
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка