Верховный суд Украины подтвердил, что вакцинация является обязательной, а детям без прививок нельзя посещать садики.

ВСУ признал законным запрет невакцинированному ребенку посещать дошкольные учреждения.

В постановлении отмечается, что родители могут выбирать форму обучения ребенка, но государство устанавливает определенные правила реализации такого права – чтобы учитывались не только права ребенка на дошкольное образование, но и обеспечивалась безопасность и здоровье всех детей.

– Это решение – окончательное по делу, которое рассматривается в судах разных инстанций еще с 2016 года, и не подлежит обжалованию. Тогда в суд обратилась мать, чьего невакцинированного ребенка отказались принимать в садик. Женщина усмотрела в этом нарушение права своего сына на образование, а делать прививки отказалась из-за недоверия к вакцинам, – отмечают в Минздраве.

Сначала Славутский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил ее иск, но детсадик его обжаловал.

Верховный суд не получил убедительных аргументов – почему качеству вакцин нельзя доверять.

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