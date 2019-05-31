Каждый год 31 мая отмечают Всемирный день без табака. Факты ICTV собрали десять причин бросить курить именно сегодня.

От курения ежегодно погибают восемь миллионов человек. По оценке ВОЗ, еще миллионы людей из-за табака страдают раком легких, туберкулезом, астмой или хроническими заболеваниями легких.

Мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения – столько же мировой ВВП теряет от войн, терактов и преступности.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США.

Факты ICTV подобрали 10 причин, почему стоит бросить курить навсегда.

У людей, выкуривающих больше пачки в день, IQ ниже на 10 баллов, чем у некурящих – это одна из причин кинуть курить навсегда.

Физические нагрузки

У курильщиков при физических нагрузках быстро возникнет одышка.

13 % всех случаев бесплодия вызваны курением.

Первое что страдает при курении – это легкие – хозяин энергии. Через них поступает основное количество кислорода.

Кислород, в свою очередь, постоянно позволяет извлекать энергию из продуктов питания. Соответственно, с каждым годом курящие чувствуют себя все более изнеможденными.

Пищеварение

Многие курильщики страдают гастритом или язвой желудка. Вместе со слюной никотин, смола и другие вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, попадают в желудок.

Состояние сосудов

У многих курильщиков даже в теплую погоду мерзнут руки, ноги, или даже все тело. Это происходит, как правило, уже у курильщиков со стажем.

Все это перерастает в вегетососудистую дистонию, поскольку от курение сужаются сосуды и кровь начинает все медленнее циркулировать по телу и поступать к конечностям.

Курение может стать причиной слепоты

По этой же причине уже в 30-40 лет у мужчин могут появиться проблемы с потенцией.

Кроме этого, курильщику сложно преодолеть длинные дистанции из-за поврежденных сосудов.

Поврежденные никотином сосуды восстановлению не подлежат. По этой причине гангрены для курильщиков завершаются ампутацией.

Частые простуды и бронхит

Курильщики намного чаще болеют ОРЗ, ОРВИ, бронхитами. У курящего человека нарушены дыхательные механизмы защиты от ядов и патогенов.

Табак при горении образует испаренные химикаты и частицы в виде аэрозоля, который включает не только никотин, но еще и окислители, канцерогены и угарный газ.

Сигаретный дым и его физические свойства способствуют отложению частиц в нижних дыхательных путях. Это в свою очередь наносит непоправимый ущерб респираторной функции организма.

Качество крови

По причине постоянного кислородного голодания в крови у курильщиков образуется повышенное количество эритроцито , что делает кровь более плотной и вязкой.

Дыхательная система и сон

Курильщики часто кашляют во время сна и по утрам, кашель может перерасти в удушье.

Раз в год любителям никотина нужно делать флюорографию, поскольку курение повышает риск заболеть раком легких.

Голос

Курящие замечают изменения в голосе. Сигаретная зависимость приводит к раку горла.

Гормональный фон

Уровень половых гормонов у мужчин снижается, что также влияет на потенцию. Гормональный фон у женщин также нарушается.

Сердце

Во время курения отмечается усиленный выброс в кровь адреналиноподобных веществ, во многих случаях создающих условия для повреждения сосудистой стенки и миокарда.

Кроме того, крайне неблагоприятно воздействует на сосудистую стенку сам никотин, который способствует спазмам артерий сердца и нижних конечностей.

Все это может послужить непосредственной причиной развития инфаркта миокарда.